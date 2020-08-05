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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمود الشناوي: الإمكانيات المصرية كافة متاحة لإغاثة الشعب اللبناني

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:01 م
الكاتب الصحفي محمود
الكاتب الصحفي محمود الشناوي،
الشيماء زيدان
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قال الكاتب الصحفي محمود الشناوي، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الوسط، إن هناك كارثة حقيقية تواجه اللبنانيين بعد حريق صومعات القمح، ولكن المساعدات الدولية للبنان الشقيقة سوف تحد من هذه الأزمة.

وأضاف "الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، أن ما قامت به مصر من مساعدات للشعب اللبناني بعد التعليمات المباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتواكب مع حجم الكارثة الذي مر بها لبنان.

وأوضح أن هذه الكارثة هي الأكبر من نوعها سواء في حجم الانفجار أو في الضحايا، لافتا إلى أن جميع الإمكانيات المصرية متاحة لنصرة الشعب اللبناني في الكارثة التي ألمت به.

واختتم: "لن تقتصر المبادرات المصرية على المستوى الرسمي فقط، بل ستمتد على المستوى الشعبي أيضًا، فهناك مبادرات من رجال أعمال مصريين تبرعوا لإغاثة الشعب اللبناني وتقديم يد العون في كل ما يحتاجه الأشقاء".

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