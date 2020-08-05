الكلدانية تدعو للتضامن مع الكنيسة في لبنان بالصوم والصلاة
الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:29 م
تريزة شنودة_مونيكا جرجسطباعة
دعا البطريرك الكاردينال ساكو أبناء الكنيسة الكلدانية للانضمام إلى دعوة غبطة البطريرك الكاردينال مار بطرس بشارة الراعي، في تكريس يوم 8 أغسطس الجاري للصلاة والصوم لضحايا كارثة مرفأ بيروت، وتجاوز المحنة وإعمار ما تم تدميره.
وعبر الكاردينال ساكو في بيانه عن وقوف الكنيسة الكلدانية إلى جانب الكنيسة في بيروت.
واختتم بيانه قائلًا: "نسأل الله أن يحفظ لبنان والعراق وشعوب المنطقة من أي شرّ".
وعبر الكاردينال ساكو في بيانه عن وقوف الكنيسة الكلدانية إلى جانب الكنيسة في بيروت.
واختتم بيانه قائلًا: "نسأل الله أن يحفظ لبنان والعراق وشعوب المنطقة من أي شرّ".