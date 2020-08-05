الكلدانية تدعو للتضامن مع الكنيسة في لبنان بالصوم والصلاة

دعا البطريرك الكاردينال ساكو أبناء الكنيسة الكلدانية للانضمام إلى دعوة غبطة البطريرك الكاردينال مار بطرس بشارة الراعي، في تكريس يوم 8 أغسطس الجاري للصلاة والصوم لضحايا كارثة مرفأ بيروت، وتجاوز المحنة وإعمار ما تم تدميره.وعبر الكاردينال ساكو في بيانه عن وقوف الكنيسة الكلدانية إلى جانب الكنيسة في بيروت.واختتم بيانه قائلًا: "نسأل الله أن يحفظ لبنان والعراق وشعوب المنطقة من أي شرّ".