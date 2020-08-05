واشنطن تعتزم تمديد حظر الأسلحة على إيران

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن موعد تقديم الولايات المتحدة مشروع قرار بشأن تمديد حظر الأسلحة على إيران.وقال "بومبيو"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، إن واشنطن ستقدم الأسبوع المقبل مشروع قرار في الأمم المتحدة لتمديد حظر الأسلحة على إيران.وفي وقت سابق، نشر وزير الخارجية الأمريكي، خريطة توضح أن أوروبا ستقع تحت نيران إيران إذا رُفع حظر السلاح عن طهران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تسمح به.ومنذ بداية العام، تحث واشنطن أعضاء مجلس الأمن على دعم تمديد الحظر، عبر منح بعضهم مشروع قرار بهذا الاتجاه.ويحظى مشروع القرار بدعم من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، ومن المتوقع أن تعارضه روسيا والصين.وكانت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أعربت، الجمعة، عن دعمها لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران.