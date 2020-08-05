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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أبرز تصريحات رئيس الوزراء عقب ختام جولته ببرج العرب الجديدة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:50 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، أعمال مشروع إنشاء سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة برج العرب الجديدة.

وأدلى رئيس مجلس الوزراء، بعدد من التصريحات في ختام جولته بمدينة برج العرب الجديدة.

نرصد في الأسطر التالية أبرز هذه التصريحات

- تفقدنا خلال الجولة بمدينة برج العرب الجديدة حجما ضخما من المشروعات التي تنفذها الدولة، وبدأنا بتفقد مشروعٍ عملاق عالميّ وهو الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وهو مشروع علمي مشترك بدعم كبير من الحكومة اليابانية، وبمساهمة مصرية لإنجازه، وهي إحدى المنشآت التعليمية الضخمة العديدة، التي يأتي إنشاؤها في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في إنشاء الجامعات الجديدة التي تختص بالعلوم الحديثة، وعلوم المستقبل، وتضم تخصصات جديدة أصبح العالم بحاجة ماسة إليها.

- أشاد مدبولي بما رآه من مبان ذكية في الجامعة المصرية اليابانية، مشيرا في هذا الصدد لتوجيه رئيس الجمهورية، خلال اجتماع أمس، بالتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة الجامعة القائمة، وذلك لكي يتسنى أن تتحول الجامعات إلى جامعات ذكية من خلال منظومة تعليمية تكنولوجية، بحيث تجرى الامتحانات بها إلكترونيا

- أزمة جائحة "كورونا" جعلتنا نتوسع في نُظم التعليم عن بعد، والتقنيات الحديثة في التعليم، وسنستمر في هذا التوسع خلال المرحلة المقبلة، سواء في الدراسة بصفة عامة، أو الامتحانات في مرحلتي ما قبل الجامعي، والتعليم العالي.

- لمسنا حجم التطور المتسارع في صناعة الدواء الأجهزة الطبية، ورأينا نماذج لمناظير جراحية، والحقيقة أن الأزمة الراهنة التي يمر بها العالم ومصر شجعت المصانع على التوسع في أعمالها والابتكار في صناعاتها، وهذا شيء جيد.

- أعمال المرحلة الأولى من مشروع سوق الجملة للخضر والفاكهة أنشئت في وقت قياسي لا يتجاوز ستة أشهر، لنقل سوق الجملة بمنطقة الحضرة بمدينة الإسكندرية، وذلك كنواة لسوق حضاريّة، وسيتم البدء على الفور في المرحلة الثانية من المشروع.

- الجهد المبذول في الصالة الرياضية المغطاة التي ستستضيف فعاليات بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد المقررة في يناير 2021، رائع وتم في فترة قياسية، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذها بالكامل خلال أكتوبر المقبل، لتنضم لباقي الصالات الأخرى.

- هناك رسالة مهمة لا بد من توضيحها تتمثل في أنه رغم كافة التحديات والظروف الصعبة التي مرت بها مصر، فيما يخص أزمة جائحة "كورونا" لم نتوقف عن العمل وعن تنفيذ برامج التنمية، وهو ما جعلنا الآن في وضع أفضل بكثير من دول أخرى.

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