تأجيل محاكمة 6 متهمين بسرقة مواطن ومقاومة السلطات فى مدينة نصر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 6 متهمين بسرقة مواطن ومقاومة السلطات بمدينة نصر، لجلسة 8 أغسطس.صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل ابراهيم الغويط ووليد عبدالرؤوف المندراوي، وأمانة سر محمد طه.وأسندت النيابة للمتهمين "أ.س"، و"م.أ"، و"أ.ع"، و"إ.م"، و"ك.ع"، و"ج.م"، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفًا وقيمة والمملوكة للمجنى عليه "أ.س"، وكان ذلك ليلًا باستخدام السلاح النارى موضوع الاتهام الثانى على النحو المبين بالتحقيقات.كما أسندت النيابة للمتهم الأول، استعمال القوة والعنف مع موظف عام وهو نقيب شرطة، معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر، بأن أشهر فى وجهه سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش"، لمنعه من أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه، إلا أنه لم يبلغ مقصده بتمام ضبطه على النحو المبين بالتحقيقات.