عمان: رفع الإغلاق التام بين المحافظات اعتبارًا من السبت

أعلنت اللجنة العمانية العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، عن رفع الإغلاق التام بين محافظات السلطنة في السادسة من صباح يوم السبت المقبل.وقررت اللجنة - خلال اجتماعها المنعقد برئاسة وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء، تقليص ساعات منع الحركة ليلا في كافة محافظات السلطنة لتكون ما بين الساعة التاسعة ليلا وحتى الخامسة صباحا، وذلك اعتبارا من مساء يوم السبت المقبل وحتى صباح السبت الموافق 15 أغسطس الجاري.. مشيرة إلى استمرار إغلاق محافظة ظفار حتى إشعار آخر.