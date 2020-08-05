رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«علام» يجري اتصالًا بمفتي لبنان لمواساته في انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:20 م
شوقي علام
شوقي علام
أميرة العناني
طباعة
أجرى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اتصالًا هاتفيًّا بسماحة الشيخ عبداللطيف دريان، مفتي الجمهورية اللبنانية، لمواساته في الحادث الأليم الذي وقع في لبنان أمس، وخلف عشرات القتلى ومئات المصابين.

وعبَّر المفتي في مكالمته الهاتفية عن دعم الشعب المصري الكامل ومواساته للشعب اللبناني في مصابه الأليم، مؤكدًا أن لبنان كان دائمًا وسيظل عروس الشرق رغم المحن، وأنه قادر على النهوض من جديد كعادته في كل أزمة من الأزمات التي مر بها.

وأضاف مفتي الجمهورية: "نحن على ثقة بأن الشعب اللبناني الذي تعودنا منه الإيجابية في مواجهة المحن، قادر على الخروج من هذه المحنة أقوى مما كان، مستلهمًا منها القوة والدافع من أجل إعادة البناء والتنمية من جديد".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس الآن

استعلم فورا.. نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٠ بالدرجات..كن أول من يعرف النتيجة اليوم

قبل أي حد.. نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس استعلامك عندنا نتائج الثالث

رسميا تعرف على نتيجة الثانوية العامة 2020 | ظهرت الآن من خلال الدستور وبوابة الثانوية العامة

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

مصر تطلق جسرًا جويًا إغاثيًا من القاهرة إلى بيروت

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية برقم الجلوس

استعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس الآن

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

أسرار نجلاء فتحي.. هكذا وقع حليم ورشدي أباظة في غرامي

طقوس هدى سلطان السرية.. لهذا السبب بكت بعد وفاة فاطمة تعلبة

اعترافات سناء جميل: لا أملك مقومات الجمال.. والنقد الموجه لي «هايف»

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

"لوكاندة بير الوطاويط".. أحمد مراد يُكرر نفسه بين عالمي "التاريخ والجريمة"

80 % من إصابات كورونا ناتجة عن العدوى

الأقمار الاصطناعية تكشف عن مستعمرات جديدة للبطريق في القطب الجنوبي

المادة التي تسببت في انفجار بيروت 2020.. ما هي مكوناتها؟

مقالات الرأي
منى رجب
عيد الأضحى بملامح مختلفة
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «1-2»
ثروت-الخرباوى
للإخوان حج البيت الأبيض.. أما النشطاء فتكفيهم السفارة
ماجد حبته
ألمانية لا تشم ذيول الألمان
المزيد

الثقافة

نرمين يسر تكتب: «لوكاندة بير الوطاويط».. رعب من القرن الـ 19

مكتبة القاهرة الكبرى تحتضن معرض «لا للتحرش والتنمر»

«ورشة الزيتون» تناقش رواية «قميص سماوي».. الإثنين

فى ذكرى «مارلين».. هل علاقتها بالأخوين «كيندي» وراء قتلها؟