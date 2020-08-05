منظمات ألمانية تدعو للتبرع لصالح ضحايا انفجار بيروت

أنشأت العديد من المنظمات الألمانية حسابات للتبرع لصالح ضحايا الانفجار المروع في بيروت، الذي أودى بحياة العشرات وأصاب الآلاف.وبحسب بيانات مجلس التبرع الألماني، فإن من بين هذه المنظمات الصليب الأحمر الألماني، وجمعية الإغاثة الإسلامية في ألمانيا، وخدمة الإغاثة المالطية.ويمكن للمواطنين التبرع على الموقع الإلكتروني الخاص بكل مبادرة أو عبر التحويل المصرفي للضحايا.وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.