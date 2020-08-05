قصور الثقافة تبدأ المرحلة الثانية لعودة الأنشطة في المواقع

كشف الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن البدء في المرحلة الثانية من عودة الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية في مواقع قصور الثقافة بالمحافظات، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والحفاظ على نسبة حضور 25% من الجمهور، للوقاية من فيروس كورونا.وأضاف عواض في تصريحاته لـ"الدستور"، أنهم استغلوا المساحات الكبيرة في بعض المواقع الثقافية لإقامة الأنشطة حتى لا يكون هناك تكدس من الجمهور في مكان مساحته قليلة، لافتا إلى أن هناك برنامج ثقافي فني في مطروح، وكذلك في الفيوم وبعض الأقاليم الأخرى.وأوضح أنه جاري الانتهاء من صيانة 18 موقعا ثقافيا، تم البدء في صيانتها مع جائحة كورونا بمحافظات مصر، وسيكونوا على جاهزية تامة لاستقبال الفعاليات خلال الفترة القليلة المقبلة.كذلك تم عودة عمل شركات المقاولات في عمليات إنشاءات المواقع الجديدة التي تقام بعض محافظات مصر.