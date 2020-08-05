رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قصور الثقافة تبدأ المرحلة الثانية لعودة الأنشطة في المواقع

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:55 م
أحمد عواض
أحمد عواض
جمال عاشور
طباعة
كشف الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن البدء في المرحلة الثانية من عودة الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية في مواقع قصور الثقافة بالمحافظات، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والحفاظ على نسبة حضور 25% من الجمهور، للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف عواض في تصريحاته لـ"الدستور"، أنهم استغلوا المساحات الكبيرة في بعض المواقع الثقافية لإقامة الأنشطة حتى لا يكون هناك تكدس من الجمهور في مكان مساحته قليلة، لافتا إلى أن هناك برنامج ثقافي فني في مطروح، وكذلك في الفيوم وبعض الأقاليم الأخرى.

وأوضح أنه جاري الانتهاء من صيانة 18 موقعا ثقافيا، تم البدء في صيانتها مع جائحة كورونا بمحافظات مصر، وسيكونوا على جاهزية تامة لاستقبال الفعاليات خلال الفترة القليلة المقبلة.

كذلك تم عودة عمل شركات المقاولات في عمليات إنشاءات المواقع الجديدة التي تقام بعض محافظات مصر.

موضوعات متعلقة

اعرف.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس على الدستور فور اعتمادها وإعلان الأوائل

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس على «الدستور»

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

قبل أي حد.. نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس استعلامك عندنا نتائج الثالث

الصور

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

استعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس الآن

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية برقم الجلوس

«التعليم» تعدل كشوف أوائل الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

أسرار نجلاء فتحي.. هكذا وقع حليم ورشدي أباظة في غرامي

طقوس هدى سلطان السرية.. لهذا السبب بكت بعد وفاة فاطمة تعلبة

اعترافات سناء جميل: لا أملك مقومات الجمال.. والنقد الموجه لي «هايف»

نجم الساعة

ما هى نترات الأمونيوم التى تسببت فى انفجار بيروت؟

منوعات

عادة ترفع من احتمالية الإصابة بالسرطان لـ 30 مرة

ماذا يتناول رواد الفضاء على القمر؟

أفضل أنواع «السموذي» للصحة

«الكمامات» القماشية تثبت فعاليتها في خفض انتشار كورونا

مقالات الرأي
منى رجب
عيد الأضحى بملامح مختلفة
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «1-2»
ثروت-الخرباوى
للإخوان حج البيت الأبيض.. أما النشطاء فتكفيهم السفارة
ماجد حبته
ألمانية لا تشم ذيول الألمان
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تبدأ المرحلة الثانية لعودة الأنشطة في المواقع

عرض فيلم «كل الطرق تؤدى إلى روما» بنادى السينما المستقلة

سعيد شيمى عن أحداث بيروت: اعتقدت أنه انفجار نووى

افتتاح معرض «ومضات غامضة» بقاعة صلاح طاهر