الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا والرطوبة تصل إلى 85% (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأربعاء يشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 35 درجة مئوية.وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، ومازال شديد الحرارة على جنوب الصعيد.وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذا الانخفاض في درجات الحرارة مستمر اليوم فقط، وغدا يشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، كما تصل نسبة الرطوبة إلى 85% على الوجه البحري والقاهرة مما يشعرنا بحرارة الطقس.