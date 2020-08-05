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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ننشر خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2020

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:57 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقرات وخطوات التقدم لطلبات التظلم، لطلاب الثانوية العامة المعترضين على درجاتهم بالنتيجة بعد الاطلاع عليها اليوم.

وحدد خطوات التظلم كالتالي:
1. سداد مبلغ قدره 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في التظلم بها عن طريق البريد أو البنك الأهلي لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

2. تقديم الطالب طلب للإطلاع على كراسة الإجابة وطلب تظلم مرفق بإيصال السداد وشهادة الدرجات وصورة البطاقة الشخصية في المديرية التعليمية التابع لها.

3. يحدد للطالب موعدًا للإطلاع على كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة من الساعة التاسعة صباحًا.

4. تقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية حيث يشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان.

5. يمنح الطالب درجات في حالة وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، أو عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة أو خطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة.

6. يحصل الطالب على نتيجة التظلم خلال ثلاثة أيام من تقدمه بالطلب.

7. ليس من حق الطالب التقدم بطلب للاطلاع.
تظلمات الثانوية العامة 2020
تظلمات الثانوية العامة 2020

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