هيفاء وهبى تستعرض خسائر منزلها بعد انفجار بيروت (فيديو)

طمأنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها على صحتها بعد حادث انفجار مرفأ بيروت والذي وقع الثلاثاء.ونشرت هيفاء وهبي، فيديو عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بتادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" استعرضت فيه الأضرار التي وقعت في منزلها بعد الحادث، مطالبة متابعيها بالدعاء لها لربة منزلها بعد تعرضها للإصابة جراء الانفجار، قائلة: "ادعوا لربة بيتي روبي بالشفاء انصابت برأسها وعينيها ونقلت إلى المستشفى".وأضافت: "نحن كلنا بخير الحمدلله وقدر الله وما شاء فعل"، وكشف الفيديو عن كم الأضرار الذي تعرض له منزل هيفاء من سقوط شرفة المنزل الزجاجية وتبعثر الأساس.وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد كشفت عن وقوع إصابات 2700 إصابة و50 قتيلًا.