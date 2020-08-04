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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«حجازي» لطلاب الثانوية العامة: كنتم عند حسن الظن

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:15 م
رضا حجازي
رضا حجازي
نورهان عبدالرحمن
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قدم الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، التهنئة لجميع طلاب الثانوية العامة، بعد ظهور النتيجة اليوم الثلاثاء.

وقال "حجازي" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يطيب لي اليوم وبكل فخر وشرف واعتزاز أن أتقدم لجميع أبنائي وبناتي الأعزاء طلاب الثانوية العامة الذين تقدموا للامتحان هذا العام بأجمل وأرق التهاني القلبية، بسبب شجاعتهم التي اتضحت باتخاذهم قرار خوض الامتحانات بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم ضاربين مثالًا يحتذى به لكل شباب العالم".

وأضاف: "أتقدم بخالص التهاني لجميع الطلاب الناجحين والمتفوقين، لقد أبليتم بلاءًا حسنًا في ظل ظروف قاسية، مبارك لكم ولأسركم نجاحكم المشرف، وأدعو الله من كل قلبي أن يوفقكم لاختيار الأفضل لمستقبلكم".

ووجه حجازي، رسالة للطلاب الذين لم يُحالفهم التوفيق لاجتياز هذه الجولة من الامتحانات، قائلا: "هذه ليست نهاية المطاف، يُحسب لكم شجاعتكم، لقد أديتم أداءا مُشرفًا، ولديكم فرصة لجولة أخرى عليكم دراسة العوامل التي تسببت في عدم اجتيازكم هذه الجولة ومعالجتها، وأتمنى لكم التوفيق في الجولة القادمة".

وتابع: "رسالتي لأولياء الأمور، احتفلوا بإنجاز أولادكم للمهمة واتركوا لهم حرية اختيار المجال المناسب لشخصيتهم ولقدراتهم وادعموهم في اختياراتهم"، متابعا: "أعزائي طلاب هذه الدفعة أنا فخور بكم، لكم في قلبي منزلة خاصة وأدعو الله مرةً أُخرى أن يوفقكم ويضمن لكم مُستقبلا مُشرقا".

واختتم كلامه قائلا: "أجدد توجيه الشكر والعرفان إلى جميع رؤساء الكنترولات على مستوى الجمهورية ولجان الإدارة وكذلك جميع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين بجميع اللجان وجميع مُقدري الدرجات لإخلاصكم وتعاونكم مما أدى إلى نجاح منظومة أعمال الإمتحانات بصورة رائعة ومُشرفة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب رغم هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، لقد كنتم عند حسن الظن ومستوى الحدث".

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