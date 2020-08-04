المجلس الإكليريكي يستأنف العمل بإجراءات احترازية

أعلن المجلس الإكليريكي بالقاهرة والجيزة والدائرة الأولى بإفريقيا، عن عودة العمل به، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.وأشار المجلس في بيان له إلى أن الإجراءات الاحترازية تتمثل في التواصل هاتفيا مع الكاهن المسئول عن الملف الخاص بالفرد والمشكلة الخاصة به، لتحديد موعد مسبق للاجتماع بحالة الملف، مع العلم أنه لن يتم استقبال أى حالات بدون موعد سابق مع المجلس الإكليريكي.وتابع المجلس قائلًا: "بالنسبة للتصاريح يتصل طالب التصريح الخاص بالملف ويحدد له موعد لاستلام التصريح، مؤكدا أنه سيبدأ استلام المستندات الخاصة بملفات الأحوال الشخصية ابتداء من يوم 13 أغسطس الجاري.