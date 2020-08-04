الأوروبي المتوسطي لعلم الزلازل: انفجار لبنان شعر به سكان قبرص

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لعلم الزلازل (EMSC)، بأن الانفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية (بيروت)، اليوم الثلاثاء، شعر به سكان قبرص، التي تقع على بُعد حوالي 240 كيلومترًا من لبنان.وأكد المركز، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أنه تلقى عددًا من التقارير من قبرص "يبدو أنها تتعلق بهذا الانفجار، حيث أبلغت عن وقوع ضوضاء واهتزاز نوافذ.وأوضحت "سي إن إن"، أن العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحدثوا عن شعورهم بالانفجار وهم في منازلهم في جزيرة قبرص كمدينة ليماسول.