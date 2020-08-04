سعد الحريري: بيروت تستغيث وما أصابها يدمي القلوب

أكد رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، الثلاثاء، أن حجم الخسائر في بيروت جراء تفجيرات اليوم أكبر من أن يتم وصفها، وفقا لقناة العربية.وأضاف الحريري، أن التفجيرين أسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، مضيفًا: "بيروت تستغيث وما أصابها يدمي القلوب".فيما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، الثلاثاء، أن فرق الصليب الأحمر تعمل على إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.وتابعت الوكالة: "تعمل فرق الجيش والقوى الأمنية على تسهيل حركة السير أمام سيارات الإسعاف والدفاع المدني للتحرك".ووقع انفجار ضخم، منذ قليل، في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتجت عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.