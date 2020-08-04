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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طيران الإمارات يستأنف خدمات الركاب إلى الكويت والبرتغال

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:58 م
طيران الإمارات
طيران الإمارات
أ ش أ
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تستأنف (طيران الإمارات) خدمات الركاب إلى الكويت اعتبارا من يوم غد وإلى لشبونة في 16 أغسطس الجاري، وبذلك يرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكتها العالمية إلى 70 وجهة في الشهر الجاري، أي ما يزيد على نصف عدد المدن التي كانت تخدمها قبل وباء (كوفيد-19)، حيث تواصل الناقلة توسيع عملياتها تدريجيا مع المحافظة على صحة وسلامة عملائها وأطقمها والمجتمعات التي تخدمها كأولوية قصوى.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن رحلات طيران الإمارات إلى الكويت سوف تعمل يوميا وإلى لشبونة (عاصمة البرتغال) ثلاثة أيام في الأسبوع باستخدام طائرات البوينج والحجز متاح على هذه الرحلات عبر الموقع الشبكي أو عن طريق وكلاء السفر.

وتوفر (طيران الإمارات) لعملائها إمكانية مواصلة السفر براحة وأمان عبر مركزها في دبي بين الأميركتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية كما يمكن للعملاء من مختلف محطات الناقلة التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

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