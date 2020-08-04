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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تدعو أمريكا لتقديم توضيح لأنشطة التسليح البيولوجي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:32 م
وانغ ون بين
وانغ ون بين
أ ش أ
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دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، الولايات المتحدة إلى تقديم توضيح شامل لأنشطة التسليح البيولوجي في الخارج، واصفًا أنشطة التسليح البيولوجي الأمريكية في العديد من الدول بأنها "غير شفافة ولا آمنة ولا معقولة".

وأضاف بين، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قامت بأنشطة تسليح بيولوجي في العديد من البلدان، الأمر الذي أثار شكوكا ومعارضة واسعة النطاق، وأرجع ذلك إلى ثلاثة أسباب رئيسية: أولا، إنها غير شفافة لأن العديد من الدول المعنية لا تعرف ما تفعله المختبرات العسكرية الأمريكية".

وتابع بين: "أما السبب الثاني فيتمثل في أنها غير آمنة، حيث ترتبط العديد من أنشطة الولايات المتحدة ارتباطا وثيقا بمسببات الأمراض عالية الخطورة، فبمجرد وقوع حادث، ستكون له عواقب وخيمة على البلد المعني وجيرانه والعالم، والسبب الثالث أنها غير معقولة، إذ إن الولايات المتحدة فقط هي التي تبني مختبرات بيولوجية حول العالم وتجمع الموارد البيولوجية في الخارج، والولايات المتحدة فقط تعارض بشكل حصري التفاوض على بروتوكول التحقق لاتفاقية الأسلحة البيولوجية".

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