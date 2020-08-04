وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة على فيسبوك (صور)

هنأ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل الثانوية العامة، برفع صورهم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للثلاث شعب العلمية - علوم ورياضيات، والشعبة الأدبية والمكفوفين وطلاب الدمج التعليمي ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEMوعلق وزير التعليم على الصور قائلا: «نتمنى لهم مستقبل مشرق مليء بالتفوق والنجاح الباهر».واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020. ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.