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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

استعلم عن نتيجة الثانوية العامة بخطوات بسيطة بدون أعطال - اكتب رقم جلوسك فقط

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:43 م
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة
الدستور
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أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن موعد نتيجة الصف الثانوي من العام الدراسي 2019/2020 بعد عيد الأضحى المبارك 2020، وأكدت على أن أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لأمتحانات الثانوية العامة 2020 تسير وفقاً للخطة الزمنية، تستمر عمليات البحث على جوجل عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة من العام الدراسي 2019/2020 ، لذلك استعلم عن نتيجة الثانوية العامة بخطوات بسيطة دون أعطال.

وكان قد أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، أن المؤشرات الأولية لنسبة النجاح هذا العام 2020 مطمئنة جداً، وقد ترتفع عن العام الماضي بمعدل بسيط، لافتاً أن نسبة النجاح في الثانوية العامة 2019 جاءت بنسبة 78.6%، وأضاف وزير التربية والتعليم أنه كان يتابع بنفسه الامتحانات ويوافق على حل أي مشكلة كانت تطرأ على أي أمتحان طالما كانت في مصلحة الطالب نظراً للظروف الت يمرت بها الدولة بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

ويقدم لكم " الدستور " رابط التسجيل التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، لذلك استعلم عن نتيجة الثانوية العامة بخطوات بسيطة دون أعطال.

أعلن وزير التربية و التعليم والتعليم الفني، طارق شوقي، عن نتيجة الثانوية العامة من العام الدراسي 2019/2020 سيتم الإعلان عنها بعد عيد الاضحى المبارك 2020، موضحاً أن هناك عقوبات مشددة سيتم تطبيقها على الغشاشين في الامتحانات، وأعداد هؤلاء الغشاشين كثيرون، ولن يتكرر هذا المشهد مع تطبيق الامتحانات الإلكترونياً.

استعلم عن نتيجة الثانوية العامة بخطوات بسيطة دون أعطال

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن أسهل طريقة لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 إلكترونياً، وكانت قد أطلقت وزارة التربية التعليم رابط التسجيل للإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 إلكترونياً، وذلك نظراً للظروف الراهنة التي مرت بها البلاد بعد ان انتشر وباء فيروس كورونا المستجد، وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم عن اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الطلاب وأولياء الأمور والعاملين خلال أعمال التنسيق.

رابط التسجيل لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 


ومن خلال هذ الرابط التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم يمكنك معرفة نتيجتك الثانوية من خلال إدخال بيانات الطالب ورقم الجلوس.

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