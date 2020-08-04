مسئول سودانى: اجتماع ثلاثى جديد بشأن سد النهضة اليوم

أكد مسئول سوداني مطلع على مفاوضات سد النهضة، اليوم الثلاثاء، أن خبراء مصر وإثيوبيا والسودان، سيجتمعون اليوم، لبحث عدد من المسائل الفنية والقانونية المتعلقة بالسد، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز.وأضاف المسئول السوداني أن هذا الاجتماع ستستضيفه مصر عبر تقنية الفيديو، وسيحضره المراقبون، على أن يجتمع ممثلو الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان بعد غد الخميس لمواصلة مباحثات سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا.ويأتي هذا التطور بعد يوم من الاجتماع الثاني للجولة الثانية للمفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملء سد النهضة، التي تجري برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي عقد أمس الإثنين.