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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية برقم الجلوس

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:33 م
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة
الدستور
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يسهل الرابط الذي توفره جريدة الدستور من خلال هذا التقرير على الاستعلام الفوري عن تفاصيل  نتيجة الثانوية، وأما بالنسبة لطلاب الثانوية العامة الذين لم يحالفهم الحظ في النجاح ورسبوا في العام الدراسي فإنهم سوف يؤدون امتحاناتهم بشكل ورقي في نظام التقويم الجديد الذي يكون المنظور فيه على "الأوبن بوك".

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم (اضغط هنـــــــــــــــــا).. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس


ومن ناحية أخرى، صدر بيان من وزارة التربية والتعليم أكدت فيه أن النتيجة لم تعلن هذا العام في مؤتمر صحفي وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا الذي سادت البلاد ولتطبيق الحكومة على الإجراءات الاحترازية في جميع ربوع مصر بشكل عام وفي وزارة التعليم بشكل خاص ولهذا السبب تم إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر انعقاده مثل الأعوام السابقة فيما أكد المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن التواصل مع الصحفيين من أجل الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بتفاصيل الاعتماد الرسمي للنتيجة سيكون هاتفيا أو عبر موقع التواصل الاجتماعي "الواتساب".

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