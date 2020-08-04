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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة مدير شركة زور محررات رسمية بمدينة نصر

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:34 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة مدير شركة؛ لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية بمدينة نصر لجلسة 6 أغسطس، وصدر القرار بعضوية المستشار محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط ووليد عبد الرؤوف المندراوي وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم اشترك مع موظف عمومي حسن النية موثق بمأمورية الشهر العقاري بمدينة نصر في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو توكيل منسوب صدوره لمكتب توثيق مدينة نصر وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن مثل أمام الموظف سالف الذكر وقرر له على خلاف الحقيقة أنه مالك لقطعتي أرض بالمقطم ودون الموظف تلك البيانات حال كونه المختص بتحريرها فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، تمكن من الاستيلاء على المبلغ النقدي للمجني عليه.

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