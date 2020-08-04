أفغانستان والهند تبحثان تطورات الحالة الأمنية في المنطقة

ناقش الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تطورات الحالة الأمنية في المنطقة.وقال مسئول الشئون الخارجية الأفغانية في نيودلهي طاهر قادري- وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الثلاثاء- إن الجانبين ناقشا تطورات الحالة الأمنية في المنطقة والمجالات ذات المصالح الثنائية، وذلك خلال محادثة هاتفية.يذكر أن الهند لعبت دورًا رئيسيًّا في إعادة إعمار أفغانستان بعد سقوط نظام طالبان عام 2001، حيث استثمرت أكثر من 2 مليار دولار في مشاريع مختلفة لإعادة الإعمار والبنية التحتية.