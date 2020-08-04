أوكرانيا تسجل 692 إصابة و20 وفاة جديدة بكورونا

سجلت أوكرانيا 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و20 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا - وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد بلغ 73 ألفا و850 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن المرض 1758 حالة وفاة، في حين تعافى 40 ألفا و328 شخصا حتى الآن.وتفرض أوكرانيا حاليا إجراءات تقييدية لمنع انتشار الفيروس، تستمر حتى 31 أغسطس الجاري، ويعتمد قرار تخفيف الإجراءات أو تشديدها وفقا للوضع الوبائي في كل منطقة.