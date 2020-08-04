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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كنيسة مارمرقس الرسول: يمكن حجز القداسات لمن حضروا عيد الرسل

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:01 ص
كنيسة مارمرقس الرسول
كنيسة مارمرقس الرسول بمصر الجديدة
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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أعلنت كنيسة مارمرقس الرسول بمصر الجديدة؛ عن إمكانية حجز القداسات لمن حضروا قداس عيد الرسل.

وأضافت الكنيسة في بيانا لها: يقوم الشخص الاختيار ما بين القداس الأول أو القداس الثاني في أى يوم في الفترة ما بين 4 أغسطس حتى 20 أغسطس وسوف يقوم البرنامج تلقائيا بالتوزيع حسب الأماكن المتاحة.

وبدأت كنيسة مارمرقس الرسول بمصر الجديدة، أمس أولى صلوات القداس الإلهي؛ وذلك تنفيذًا لقرار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بإعادة فتح الكنائس تدريجيًا.

وأعلنت الكنيسة أنه لن يتم حضور القداسات الإلهية إلا لمن أتم حجز القداس مسبقا؛ مشددا على ضرورة أن يحضر الأفراد أدواتهم الشخصية خلال صلوات القداس الإلهي؛ بالإضافة إلى ضرورة التباعد الإجتماعي واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا؛ كما وضعت الكنيسة علامات لجلوس شخصا واحد بالدكه خلال طقس القداس الإلهي.

وبدأت إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لاسيما إيبارشيتي القاهرة والإسكندرية، أمس؛ الفتح التدريجي وانطلاق أولى القداسات بها بعد إغلاق دام لـ5 أشهر متتالية، وذلك بإجراءات احترازية مشددة.

وحرصت العديد من الكنائس على استقبال أولى القداسات الإلهية بها، اليوم؛ فقامت بوضع علامة استرشادية على الأرض لضمان التباعد الاجتماعي بين الأقباط، كما قامت بعض الكنائس بوضع أشرطة صفراء على الدكة لضمان التباعد الاجتماعي؛ وجلوس شخص واحد عليها.

وفي وقت سابق، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه بناء على قرار المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا تقرر السماح بالفتح الجزيئي للكنائس لإقامة القداسات الإلهية والإكليل والجنازات بدء من يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس، بما لا يزيد عن فرد واحد في كل دكة، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانها: «نشكر الله للتناقص المستمر في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المسجد، طبقًا للبيانات اليومية التي أصدرتها وزارة الصحة المصرية، على مدار الأسبوعين الماضيين».

وتابعت: «أنه يمكن إقامة القداسات طوال أيام الأسبوع فيما عدا يوم الجمعة، ويراعي أن تقام صلوات تجنيز المنتقلين من جراء الإصابة بالفيروس في المدافن، ويستمر الفتح التدريجي خلال الأسابيع المقبلة في حالة استمرار تناقص أعداد الإصابة».

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