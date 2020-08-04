رئيس جامعة القاهرة: إنشاء وحدة للتصحيح الإلكترونى بكل كلية

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه على الرغم من العدد الضخم لطلاب الجامعة، نجحت الجامعة في القيام بالتدريس وإجراء البحوث واستقبالها مع طلاب سنوات النقل بنسبة ١٠٠٪؜ خلال مدة زمنية قصيرة.وأضاف أن الامتحانات الحضورية تم الاستعداد لها بقوة، وتم وضع خطة دقيقة لضمان حدوث تباعد اجتماعي خلالها، لاسيما في وجود نحو ٨٠ ألف طالب في السنوات النهائية والدراسات العليا يؤدون الامتحانات الحضورية، ويتم تصحيح المادة فور انتهاء الامتحان، لإعلان النتائج فور الانتهاء من الامتحانات، لافتًا إلى طول مدة الامتحانات حرصًا على التباعد وعدم وجود أعداد كبيرة.وأوضح «الخشت»، خلال حواره في برنامج المواجهة المذاع على قناة «CBC» إكسترا نيوز، أن إدارة جامعة القاهرة حرصت على التنسيق بين كافة كلياتها ووضع الجداول لمراعاة عدم حضور طلبة الكليات ذات الأعداد الكبيرة مع بعضهم البعض مثل كليات التجارة والحقوق، وذلك لخفض احتمالية حدوث العدوي بفيروس كورونا.وأكد أن سلامة الطلاب والأساتذة والعاملين فوق أي إعتبار، لافتًا إلى خلو جامعة القاهرة من الخيام الخاصة بإجراء الامتحانات، وهو التحدي الذي تمت مواجهته منذ فترة كبيرة.وتابع رئيس جامعة القاهرة، أنه تم إنشاء وحدة للتصحيح الإلكتروني بكل كلية، بالإضافة إلى وحدة رئيسية للتصحيح الإلكتروني تعمل على تقديم الدعم للوحدات الفرعية، وتم توريد الأجهزة بسرعة، مشيرًا إلى أنه تم إعلان نتائج سنوات النقل.