تركيا تفقد نصف مليار دولار من التجارة مع مصر خلال 5 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن التبادل التجارى مع تركيا سجل تراجعًا جديدًا خلال العام الحالى بعد أن هبط إلى 1.9 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2020 مقابل 2.4 مليار دولار من الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره نصف مليار دولار.ولفت تقرير جهاز الإحصاء إلى أن التراجع الأكبر كان من نصيب واردات مصر من تركيا والتى هبطت لـ 1.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ومايو 2020 مقابل 1.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 300 مليون دولار.كما سجلت الصادرات المصرية لتركيا تراجعًا هى الأخرى إلى حدود 664.8 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ومايو 2020 مقابل 839.1 مليون دولار خلال الأشهر ذاتها من العام السابق، بانخفاض 174.2 مليون دولار.