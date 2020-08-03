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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

نتيجة الثانوية العامة 2020.. كيف تحصل على نتيجتك من موقع الدستور؟

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:50 م
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2020
الدستور
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يترقب اولياء الأمور نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 وإلتى سوف يعتمدها وزير التربية والتعليم بعد ساعات ونستعرض لكم فى هذا التقرير خطوات الحصول على النتيجة  على موقع «الدستور».

حالة من الترقب والتوتر الشديد بين الطلاب بعد ان اجتازوا امتحاناتهم في ظروف شديدة القلق بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المتسجد (كوفيد19-) والذي اثار رعب الكثير من الطلبه واولياء الأمور.

وفي وقت سابق من هذا الاسبوع اكدت وزارة التربية والتعليم أن التصحيح تتم داخل كنترولات الثانوية بدقة أكبر بكثير من السنوات الماضية، و نتيجة الثانوية العامة 2020 سترضي كل الطلاب المجتهدين وتسعد أولياء أمورهم.

وقد قمنا هنا في «الدستور» التيسير لكم لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2020  لمعرفة النتيجة

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 على موقع الدستور

* الدخول على موقع النتيجة على الدستور اضغط هنا

* ادخال رقم الجلوس في المكان المخصص له .

* اضغط على كلمة "اظهر النتيجة".


موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي غدًا الثلاثاء.

وتعمل الدوله جاهده بكل الطرق المختلفه التخفيف علي عبئ المواطنين بدأ من اجراءات الامتحانات المشدده هذا العام لطلبة الثانوية العامة لعام 2020 والتي حازت علي مراقبه دقيقه للغايه وايضا إجراءات صحية شديدة لكل يتم علي سيطره العدوي في فتره اداء الامتحانات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، وحرصت الوزارة في حينها علي توفير كافه سبل الراحه والامان عن طريق توفير بوابات الالكترونية التي تكشف عن الموبايلات او غيرها من وسائل الغش وايضا سبل توفير بوبات التعقيم ومواد التعقيم ذاتها داخل الفصول التي يؤدي بها طلاب الثنوية العامة الامتحانات.

وشهادة الثانوية العامة هي التي تخول الطالب أو الطالبة الدخول إلى الجامعة ومنها الكلية التي يتخصص فيها الطالب ليواصل مستقبله التعليمي فى الطب أو الهندسة أو التجارة أو الأداب وغيرها من الكليات.

وشهادة الثانوية العامة هي عبارة عن سنة دراسية واحدة تتكون من فصليين دراسيين، كلاهما مهمان ، وعادةً يدرس الثانوية العلمي المواد ( الفيزياء - الكيمياء - العلوم الحياتية - الرياضيات ) أما الطالب الأدبي فيقدم ( التاريخ - الجغرافيا - اللغة العربية - علم الحاسوب )، وقد يختلف ذلك من دولة إلى أخرى.

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