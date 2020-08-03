محلل سياسي: قطر تدعم الإرهاب في سوريا وليبيا

قال المحلل السياسي فايق ديلو، إن قطر ليست دولة عربية ولا علاقة لها بدول الخليج، وعلى الدول العربية أن تقف مواقف قوية ضدها، لأن المشاكل التي تعاني منها سوريا وليبيا كانت بدعم قوي وحليف من قطر.وأضاف «ديلو» خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع برنامج «الآن» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» موقف أخر يقع على الدول العربية ودول الخليج وهو أن يتحركوا كما تتحرك مصر والسعودية والإمارات وأن يقفوا بجدية فقطر أصبحت أخطر من أردوغان.وتابع: «ليس هناك معايير ونظرة اجتماعية من قبل المؤسسات الإنسانية الدولية تجاه ما يقوم به أردوغان، ونستطيع القول أن تحركات المؤسسات الدولية كلها ينم عن مصالح فحلف الناتو والاتحاد الأوروبي غير متفقين، وكذلك جمعيات حقوق الإنسان تسعى وراء مصالحها هي الأخرى».