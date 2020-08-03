دراما إسرائيل (2): مسلسل "when heroes fly".. الحب والحرب في مهمة إنقاذ بكولومبيا



هذا ملخص المسلسل الإسرائيلي "when heroes fly" الذي تم تقديمه إستناداً إلى رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أمير جوتفروند، وتم عرضه لأول مرة على قناة كيشيت الإٍسرائيلية في يونيو 2018، وفاز المسلسل بجائزة أفضل مسلسل في مهرجانcanneseries في أبريل 2018، وفي أكتوبر 2018 ، حصلت منصة Netflix على حقوق البث الدولي للمسلسل، وعرضته Netflix لأول مرة في يناير 2019، وفي يوليو قامت منصة "أبلTV "بشراء قصة المسلسل لإعادة تقديمه بإنتاج أمريكي.





"دوماً هناك فرصة ثانية" .. بعد أن اعتقدوا أنها ماتت في حادث سيارة، عادت للظهور مرة أخرى، ومن أجلها تم لم شمل أربعة من المحاربين السابقين في الجيش الإسرائيلي الذين خدموا معًا في حرب لبنان عام 2006 ، ليقوموا بمهمة إنقاذ مثيرة في كولومبيا. بكل ما تحمله المغامرة من أسرارعالم المخدرات في أمريكا الجنوبية، وطائفة تحمل طقوس غريبة، وبالأثر الذي تركته الحرب على كل منهم.هذا ملخص المسلسل الإسرائيلي "when heroes fly" الذي تم تقديمه إستناداً إلى رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أمير جوتفروند، وتم عرضه لأول مرة على قناة كيشيت الإٍسرائيلية في يونيو 2018، وفاز المسلسل بجائزة أفضل مسلسل في مهرجانcanneseries في أبريل 2018، وفي أكتوبر 2018 ، حصلت منصة Netflix على حقوق البث الدولي للمسلسل، وعرضته Netflix لأول مرة في يناير 2019، وفي يوليو قامت منصة "أبلTV "بشراء قصة المسلسل لإعادة تقديمه بإنتاج أمريكي.

يائيلي وأفيف

أربعة رجال .. وامرأة جميلة



يروي المسلسل، قصة أربعة أصدقاء، من قدامى المحاربين في وحدة القوات الخاصة في لبنان، الذين، بعد أحد عشر عامًا من إنتهاء الحرب، تم لم شملهم لمهمة شخصية واحدة، هي العثور على "يائيلي" حبيبة "أفيف" التي تركها بسبب الاضطراب النفسي الذي عانى منه بعد الحرب، مما دفعها للسفر إلى كولومبيا وهناك لقت مصرعها في حادث أليم، وبعد سنوات، ظهرت صورة لها في أحدى الصحف فقام "أفيف" بجمع رفاقه القدامى وبدأوا رحلة البحث عنها في غابات كولومبيا.



الأصدقاء الثلاثة الآخرين، هم "هيملر" الذي نشأ في عائلة ثرية، والذي دائماً كان يبدو هادئاً، فلا يعرف ما هو الخوف ، ولا يعرف ما هي الشجاعة ، ويُكتشف أن السرطان الذي شفي منه سابقاً عاد ليهاجمه مرة أخرى، وكان في الوقت نفسه حبيباً سابقاً لـ"يائيلي"، مما دفعه للمشاركة في البحث عنها.



أما الصديق الثالث هو "دوبي" وشقيق "يائيلي" وهو شاب متدين، وكان رافض لسلوك أخته العلماني التي تركت أهلها وذهبت لتعيش وحدها في تل أبيب.





يروي المسلسل، قصة أربعة أصدقاء، من قدامى المحاربين في وحدة القوات الخاصة في لبنان، الذين، بعد أحد عشر عامًا من إنتهاء الحرب، تم لم شملهم لمهمة شخصية واحدة، هي العثور على "يائيلي" حبيبة "أفيف" التي تركها بسبب الاضطراب النفسي الذي عانى منه بعد الحرب، مما دفعها للسفر إلى كولومبيا وهناك لقت مصرعها في حادث أليم، وبعد سنوات، ظهرت صورة لها في أحدى الصحف فقام "أفيف" بجمع رفاقه القدامى وبدأوا رحلة البحث عنها في غابات كولومبيا.الأصدقاء الثلاثة الآخرين، هم "هيملر" الذي نشأ في عائلة ثرية، والذي دائماً كان يبدو هادئاً، فلا يعرف ما هو الخوف ، ولا يعرف ما هي الشجاعة ، ويُكتشف أن السرطان الذي شفي منه سابقاً عاد ليهاجمه مرة أخرى، وكان في الوقت نفسه حبيباً سابقاً لـ"يائيلي"، مما دفعه للمشاركة في البحث عنها.أما الصديق الثالث هو "دوبي" وشقيق "يائيلي" وهو شاب متدين، وكان رافض لسلوك أخته العلماني التي تركت أهلها وذهبت لتعيش وحدها في تل أبيب.

when heroes fly





"يائيلي" هي امرأة جميلة، حادة، بارعة، وحساسة، حاولت أن تجعل "أفيف" يتجاوز أزمته بعد الحرب وبعد فشلها قررت الهرب إلى كولومبيا، وهناك اختطفتها طائفة غريبة من البشر، وحبسوها لسنوات، وأدمنت المخدرات، بينما كان يظن الجميع أنها ماتت في حادث سيارة. أما رابعهم هو "بندة" الذي غادر إلى كولومبيا بعد الحرب، وبدأ حياة جديدة هناك، وأصبح مدمناً للمخدرات، وكان يساعد الفريق في البحث عن "يائيلي" لمعرفته بخبايا المجتمع في كولومبيا."يائيلي" هي امرأة جميلة، حادة، بارعة، وحساسة، حاولت أن تجعل "أفيف" يتجاوز أزمته بعد الحرب وبعد فشلها قررت الهرب إلى كولومبيا، وهناك اختطفتها طائفة غريبة من البشر، وحبسوها لسنوات، وأدمنت المخدرات، بينما كان يظن الجميع أنها ماتت في حادث سيارة.

when heroes fly

أضطراب ما بعد الحرب ينهي قصة الحب



يعاني البطل "أفيف" من أحساسه بالذنب بسبب قرار انسحاب اتخذه للوحدة وتسبب في مقتل أحد رفقائه، فيعرض المسلسل "كيف أن الخدمة الإلزامية للجيش في إسرائيل، هي وعاء الانصهار الذي يجمع مجموعات متنوعة معًا - لذا يمكن أن تنتهي النخبة الأشكنازية أو اليهودية الأرثوذكسية بأخذ أوامر من مزراحي" ويشرح المسلسل كيف أن هذه التجارب تربطهم مثل الإخوة مدى الحياة.

يتناول المسلسل التداعيات النفسية من اضطراب ما بعد الصدمة التي يعاني منها الجنود السابقون من تجاربهم في زمن الحرب، وهو ما يجعل الأبطال يتصرفون بشيء من الاضطراب خلال السنوات التي تلت الحرب، ويذكر أن الأبطال تدربوا على مشاهد الحرب في لواء جولاني التابع للجيش الإسرائيلي في وحدته. يعاني البطل "أفيف" من أحساسه بالذنب بسبب قرار انسحاب اتخذه للوحدة وتسبب في مقتل أحد رفقائه، فيعرض المسلسل "كيف أن الخدمة الإلزامية للجيش في إسرائيل، هي وعاء الانصهار الذي يجمع مجموعات متنوعة معًا - لذا يمكن أن تنتهي النخبة الأشكنازية أو اليهودية الأرثوذكسية بأخذ أوامر من مزراحي" ويشرح المسلسل كيف أن هذه التجارب تربطهم مثل الإخوة مدى الحياة.يتناول المسلسل التداعيات النفسية من اضطراب ما بعد الصدمة التي يعاني منها الجنود السابقون من تجاربهم في زمن الحرب، وهو ما يجعل الأبطال يتصرفون بشيء من الاضطراب خلال السنوات التي تلت الحرب، ويذكر أن الأبطال تدربوا على مشاهد الحرب في لواء جولاني التابع للجيش الإسرائيلي في وحدته.

when heroes fly