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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوفد» يجوب المحافظات لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:24 م
انتخابات
انتخابات
إسلام نصير
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يستكمل مرشحو حزب الوفد في انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية، فعاليات حملاتهم الانتخابية بمختلف المحافظات، لحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات والنزول بقوة أمام صناديق الاقتراع، وعدم الاستجابة لدعوات المقاطعة.

وتستهدف لقاءات المرشحين بالأهالي تعريفهم بالسير الذاتية الخاصة بهم، وعرض برامجهم الانتخابية على المواطنين، والاستماع لهم وتوضيح مهام ووظائف مجلس الشيوخ للعامة.

حيث نظم المرشح الوفدي عن محافظة القليوبية، شوقي عبدالشافي، مؤتمرا حاشدا بالمحافظة جمع عددا كبيرا من الأهالي، لتوعية الناخبين بضرورة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، وعدم الاستجابة لدعوات المقاطعة أو العزوف عن النزول يوم عملية الاقتراع، وذلك في إطار الالتزام بالإجراءات الوقائية والضوابط التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

والتقى عبدالشافي، عددا من الأهالي، خاصة كبار السن، وأخذ يوضح لهم كيفية طريقة التصويت، وتوضيح مهام ووظائف مجلس الشيوخ، وانعكاس ذلك على الحياة التشريعية والسياسية في مصر، ومدى استفادة المواطن من هذا المجلس فور انعقاده.

وأكد المرشح الوفدي، أن مجلس الشيوخ سيكون بيت خبرة معاونا لمجلس النواب في أداء مهامه التشريعية في مصر، فضلا عن ضمه لخبرات وتخصصات في جميع المجالات، تضمن خروج التشريعات بصيغة قانونية جيدة.

فيما التقي عمر عيسوي عرفات، مرشح حزب الوفد في انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة البحيرة، عددا من الأهالي لحثهم على المشاركة في الانتخابات وتوعيتهم بضرورة النزول واختيار الأصلح، بجانب عرض برنامجه الانتخابي للأهالي، ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجههم، وتقف حائلا دون تحقيق أحلامهم.

ولفت عرفات، إلى أن مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس الشيوخ يمثل واجبا وطنيا، قائلا: قادرون على النهوض بالوطن والوقوف بجانبه في مواقفه وأحداثه، وعلى أتم الاستعداد للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بقوة.

وأكد أن الشباب هو كل الحاضر والمستقبل، مثمنا دور القيادة السياسية في تمكين الشباب، وتأهيلهم للمناصب القيادية والنيابية والمشاركة في عملية اتخاذ وصناعة القرار، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ ضمن تمثيل عدد كبير من الشباب، وذلك للاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم.

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