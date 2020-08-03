طريقة تحضير شاورما اللحم بصلصة الكزبرة والنعناع

المكونات:

مكونات الصوص:

طريقة التحضير:

طريقة تحضير الصوص:

اختيار وجبة غداء جديدة للتخلص من روتين الأطعمة المعروفة ليس بالمهمة السهلة، خاصة في ظل بقاء الأفراد لأوقات طويلة بالمنزل، ومع ذلك فهناك وجبات شهية يمكن تعلم طريقتها بخطوات بسيطة.وتعد تجربة صنف جديد من الوجبات والمطابخ المختلفة، من الأمور التى تلقى استحسان البعض، فالبعض قد يمل من الطعام التقليدي.في السطور التالية نقدم طريقة عمل "شاورما اللحم بصلصة الكزبرة والنعناع" بطريقة سهلة وتناسب متبعي الأنظمة الغذائية الصحية.• 3 ملاعق كبيرة زيت• ½ كيلو لحمة شرائح شاورما• بصلة شرائح• 2 مكعب مرقة لحمة• 2 عود روزمارى طازج• ½ ملعقة صغيرة بهارات• ½ كوب زبادى• ملعقة كبيرة فلفل أخضر حار• ملعقة صغيرة نعناع طازج• ملعقة صغيرة كزبرة خضراء مفرومة• ½ ملعقة صغيرة ملح• خبز تورتيا للتقديم- يشوح اللحم فى الزيت على النار.- يضاف البصل ويقلب الخليط.- يضاف الروزمارى والبهارات ويقلب الخليط لمدة حوالى 15 دقيقة حتى تمام نضج اللحمة.- يخلط الزبادي والفلفل الأخضر الرومى والنعناع والكزبرة الخضراء المفرومين والملح.- يفرد خليط الزبادي على الخبز ثم يفرد خليط اللحمة.- يلف الخبز رول على الحشو ويقطع ويقدم مع الصوص.