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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طريقة تحضير شاورما اللحم بصلصة الكزبرة والنعناع

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:57 م
شاورما اللحم بصلصة
شاورما اللحم بصلصة الكزبرة
إسلام جمال
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اختيار وجبة غداء جديدة للتخلص من روتين الأطعمة المعروفة ليس بالمهمة السهلة، خاصة في ظل بقاء الأفراد لأوقات طويلة بالمنزل، ومع ذلك فهناك وجبات شهية يمكن تعلم طريقتها بخطوات بسيطة.

وتعد تجربة صنف جديد من الوجبات والمطابخ المختلفة، من الأمور التى تلقى استحسان البعض، فالبعض قد يمل من الطعام التقليدي.

في السطور التالية نقدم طريقة عمل "شاورما اللحم بصلصة الكزبرة والنعناع" بطريقة سهلة وتناسب متبعي الأنظمة الغذائية الصحية.

المكونات:

• 3 ملاعق كبيرة زيت
• ½ كيلو لحمة شرائح شاورما
• بصلة شرائح
• 2 مكعب مرقة لحمة
• 2 عود روزمارى طازج
• ½ ملعقة صغيرة بهارات


مكونات الصوص:

• ½ كوب زبادى
• ملعقة كبيرة فلفل أخضر حار
• ملعقة صغيرة نعناع طازج
• ملعقة صغيرة كزبرة خضراء مفرومة
• ½ ملعقة صغيرة ملح
• خبز تورتيا للتقديم

طريقة التحضير:

- يشوح اللحم فى الزيت على النار.
- يضاف البصل ويقلب الخليط.
- يضاف الروزمارى والبهارات ويقلب الخليط لمدة حوالى 15 دقيقة حتى تمام نضج اللحمة.

طريقة تحضير الصوص:

- يخلط الزبادي والفلفل الأخضر الرومى والنعناع والكزبرة الخضراء المفرومين والملح.
- يفرد خليط الزبادي على الخبز ثم يفرد خليط اللحمة.
- يلف الخبز رول على الحشو ويقطع ويقدم مع الصوص.

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