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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعافي 3 حالات من كورونا في حميات بني سويف

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:25 م
حميات بني سويف
حميات بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلنت مديرية صحة بني سويف، اليوم الإثنين، تعافي 3 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى الحميات، وذلك عقب خضوعها للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

وأثنى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبي بالمستشفى وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفان وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهني والوطنى.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر إلى الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي، والدكتور محمود حسين، مدير المستشفيات، والدكتور وليد عبده، مدير مستشفى حميات بني سويف، على المتابعة المستمرة للمستشفى.
حميات بني سويف
حميات بني سويف

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