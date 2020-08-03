14 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا
الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:15 م
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أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية بوزارة الصحة الليبية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - أن حالة الوفاة من بنغازي، مشيرة إلى تسجيل 8 عينات إيجابية من طبرق و5 من سرت وواحدة من بنغازي.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - أن حالة الوفاة من بنغازي، مشيرة إلى تسجيل 8 عينات إيجابية من طبرق و5 من سرت وواحدة من بنغازي.