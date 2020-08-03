استمرار غلق شاطئ وحدائق بورسعيد فى رابع أيام العيد

أعلنت محافظة بورسعيد، استمرار إغلاق شاطئ المحافظة والحدائق والمتنزهات فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واستمرار غلق الحدائق والمتنزهات في أيام عيد الأضحى المبارك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.وتفقدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الإجراءات اللازمة لمنع التجمعات، في الحدائق والمتنزهات والشاطئ، والتأكيد على استمرار غلقها خلال إجازة عيد الأضحى للمحافظة على معدل تراجع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وناشدت محافظة بورسعيد الأهالي بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، ومنع التجمعات لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظًا على سلامتهم.