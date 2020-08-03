تظاهر المئات في الأرجنتين احتجاجًا على تعديلات بالقضاء

تظاهر المئات في عاصمة الأرجنتين "بوينس آيريس" احتجاجًا على خطة حكومية لإجراء تعديلات في مجال القضاء.وذكرت قناة روسية أن المتظاهرين رفعوا لافتات منددة بهذه الخطة، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات الجديدة ستسمح للمسئولين المتهمين بالفساد بتجنب المحاكمات.ودعا المتظاهرون السلطات الأرجنتينية إلى التراجع فورًا عن هذه الخطة.