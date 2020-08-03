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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تظاهر المئات في الأرجنتين احتجاجًا على تعديلات بالقضاء

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:33 ص
تظاهر في الأرجنتين
تظاهر في الأرجنتين
أش أ
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تظاهر المئات في عاصمة الأرجنتين "بوينس آيريس" احتجاجًا على خطة حكومية لإجراء تعديلات في مجال القضاء.

وذكرت قناة روسية أن المتظاهرين رفعوا لافتات منددة بهذه الخطة، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات الجديدة ستسمح للمسئولين المتهمين بالفساد بتجنب المحاكمات.

ودعا المتظاهرون السلطات الأرجنتينية إلى التراجع فورًا عن هذه الخطة.

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