القبض على الدبلوماسى المزيف فى القاهرة

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، في ضبط المتهم بانتحال صفة دبلوماسي وحقوقي للنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.تبلغ لمباحث الأموال العامة بقيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، انتحل خلالها العديد من الصفات، زاعمًا حصوله على شهادات ممنوحة له من بعض المنظمات الوطنية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان نظرًا لجهوده في تحقيق السلم والسلام الاجتماعى. وأفادت المعلومات باستغلاله تلك الصفات المنتحلة للإيقاع بضحاياه من راغبي الالتحاق بالعمل التطوعي في مجال حقوق الإنسان، وذلك عن طريق إيهامهم بقدرته على منحهم صفات وعضويات دبلوماسية بالعديد مــن المنظمات الوطــنية والــدولية العاملة فى ذات المجال، وطالبًا منهم تحويل مبالغ مالية على شريحة هاتف محمول بواسطة "خدمة تحويل الأموال الخاصة بشركات المحمول" تتراوح ما بين "5: 15 ألف جنيه مصرى" نظير منحهم تلك العضوية المزعومة.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وتم ضبط شريحة الهاتف المستخدمة فى الواقعة وهاتفه المحمول، وبفحصه تبين احتوائها على العديد من الملفات التى تؤكد نشاطه الإجرامي.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.