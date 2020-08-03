ضبط 162 مخالفة في حملة لشرطة المسطحات المائية

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، لا سيما المراكب النيلية والمعديات.وأسفرت جهودها في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية عن ضبط 162 قضية متنوعة.