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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مصطفى خاطر يستأنف تصوير «ثانية واحدة» بعد العيد

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:25 م
مصطفى خاطر
مصطفى خاطر
أحمد عارف
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ينتظر الفنان مصطفى خاطر، استئناف تصوير أحدث أعماله السينمائية «ثانية واحدة» الذي يجسد بطولته مع الفنانة دينا الشربيني ومحمود حميدة وسوسن بدر وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة عقب انتهاء عطلة إجازة عيد الأضحى التي حصل عليها طاقم العمل.

وصور مصطفى خاطر عددا من المشاهد الداخلية بالفيلم وتوقف التصوير بشكل مؤقت، ومن المقرر أن يعود المخرج أكرم فريد لاستئناف التصوير مجددا خلال أيام.

مصطفى خاطر يقدم شخصية مختلفة تجمع بين اللايت كوميدي والدراما خاصة أنه نجح في تغيير جلده وتقديم أدوار مركبة بعيدا عن الكوميدي الذي كانت بداية انطلاقته وبطاقة التعارف مع الجمهور، وذلك في أكثر من تجربة سينمائية من بينها «هروب اضطراري» مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة وكذلك فيلم «حرب كرموز» مع النجم أمير كرارة.

يذكر أن مصطفى خاطر قدم في موسم رمضان الماضي تجربة درامية كوميدية وهي «عمر ودياب» التي تقاسم فيها دور البطولة مع الفنان علي ربيع، والمسلسل من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التوني.

يذكر أن فيلم «ثانية واحدة » من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد ولم يتم حتى الآن الاستقرار بشكل نهائي على اسم الفيلم، بعد أن قررت الجهة المنتجة اعتماد «ثانية واحدة» كاسم مبدئي لحين الانتهاء من التصوير واتخاذ قرار تغيير الاسم أو الاستقرار عليه نهائيا.

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