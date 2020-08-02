باحث: تركيا تسعى للسيطرة على الموارد الليبية (فيديو)

قال أحمد جمعة، الباحث المتخصص في الشأن الليبي، إن تركيا تسعى للسيطرة على الموارد الطبيعية الليبية، والسطو على الدولة الليبية.وأضاف "جمعة" خلال مداخلة هاتفية على قناة "الغد"، أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي وجه رسائل مباشرة للأطراف التي تدعمها تركيا، موضحا أن تركيا تريد احتلال ليبيا.كان القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قال إن الأتراك أتوا إلى بلادنا ليعيدوها إلى التخلف الذي ساد تحت حكمهم ولكننا سننتصر عليهم.تعهد حفتر، اليوم الأحد، بهزيمة الأتراك وطردهم من ليبيا، وفقا لمقطع فيديو أذاعته قناة "مداد نيوز" السعودية.