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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«العربية»: الجيش الليبي سلم واشنطن رسالة برفض التفاوض مع تركيا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:51 م
حفتر
حفتر
محمد عمر
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قالت قناة «العربية» نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم، إن الجيش الليبي سلّم الولايات المتحدة الأمريكية رسالة تطالب بتدخل دولي في ليبيا.

وأوضحت المصادر أن رسالة الجيش الليبي لواشنطن طالبت برقابة دولية على المنافذ في جميع اتجاهات ليبيا لمنع تدفق الأسلحة والمرتزقة التي تنقلها تركيا، كما تضمنت رفض التفاوض مع أنقرة قبل خروج قوات الغزو والمرتزقة.

وقال قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، في وقت سابق إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جاء إلى ليبيا للبحث عن موروث أجداده، مشددا على أن الشعب الليبي قادر على تلقين الغازي التركي درسًا كبيرًا، متعهدا بالنصر وطرد الأتراك والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وأكد حفتر في كلمة له خلال زيارته لكتيبة طارق بن زياد، أمس لتفقّد جاهزية الوحدات العسكرية، أن الشعب الليبي لم ير من الأتراك سوى القتل والشر والجباية خلال 300 عام من الاحتلال التركي.

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