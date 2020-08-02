جامعة ألبرتا: نقص المناعة البشرية مفتاح لعلاج فيروس كورونا

كشف فريق من الباحثين في جامعة ألبرتا الكندية، أن الآلية المكتشفة حديثا لدى مرضى فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) قد تؤدي أيضا إلى علاجات جديدة لـ"كوفيد-19".وتكشف الورقة البحثية المنشورة مؤخرا في مجلة الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة mBio، كيف يهاجم فيروس نقص المناعة البشرية البيروكسيزومات (أو الجسيمات التأكسدية)، والعضيات الموجودة في جميع الخلايا التي تساعد على تنظيم الجهاز المناعي، واستقلاب الدهون، وصحة القلب والأوعية الدموية، وتنمية الدماغ ووظيفة الأعصاب.وقال عالم الأحياء توم هوبمان، باحث كندي سابق لدى Research Chair في فيروسات RNA وتفاعلات المضيف: نعلم أن الفيروسات الأخرى، بما في ذلك فيروس غرب النيل وفيروس زيكا، لديها العديد من الآليات المختلفة للحد من البيروكسيزومات كوسيلة لمنع إنتاج الإنترفيرون، الذي سيمنع معظم الفيروسات من التكاثر، وجميع الفيروسات لديها طرق لمنع استجابة الإنترفيرون، وتتناسب مع فكرة أن البيروكسيزومات هدف مهم فيما يتعلق بالعدوى الفيروسية.وتساءل الباحثون عما إذا كان الفيروس الذي يسبب «كوفيد-19» قد يصيب البيروكسيزوم أيضا، لذلك بدأوا في اختبار عقاقير تعزيز البيروكسيزوم ضد الفيروس في الخلايا.