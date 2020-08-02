تركيا تسلم الجزائر جنرال هارب

أعلنت السلطات الأمنية في الجزائر، اليوم، تسلمها من تركيا المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة الذي شغل منصب رئيس أمانة رئيس أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح.وقالت مصالح الأمن الجزائري، في بيان لها، إنها تسلمت بونويرة الفار من الجزائر على أن يمثل أمام قاضي التحقيق العسكري الاثنين.وأوضحت أن هذا الأمر جاء بتوجيهات من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون.وأشارت القناة إلى أن بونويرة كان يشغل رئيس أمانة الفريق الراحل أحمد قايد صالح، مشيرة إلى أن التحقيقات أثبتت استغلال المتهم منصبه في تكوين ثروات وأموال وامتلاك عقارات داخل وخارج الوطن.وأكدت التحقيقات أن بونويرة كان على تواصل مع عسكريين متقاعدين متواجدين بالخارج، كما يواجه تهما ثقيلة متعلقة بتسريب وثائق ومعلومات سرية وحساسة من مقر وزارة الدفاع.وأوضحت أن الموقوف كانت تربطه علاقة قوية مع مدير الأمن الداخلي السابق، واسيني بوعزة، وقائد الدرك الوطني السابق غالي بلقصير.