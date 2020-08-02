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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقف نجع حمادي يترأس اجتماع الكهنة.. ويؤكد: بدء القداسات 8 أغسطس

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:41 م
الأنبا كيرلس، أسقف
الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي
مونيكا جرجس
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ترأس الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، اليوم، اجتماعا عاما لآباء كهنة الإيبارشية عبر تطبيق زووم وذلك لمتابعة استعداد كنائس الإيبارشية للفتح التدريجي لصلوات القداس.

وقالت الإيبارشية في بيان لها: إلحاقًا لبيان المطرانية المنشور يوم ٢٧ يوليو ٢٠٢٠ تم التأكيد على بدء الفتح التدريجي لصلوات القداس الإلهى بكنائس مدينة نجع حمادى" كنيستي ماريوحنا الحبيب والعذراء مريم"؛ بدءا من يوم السبت القادم ٨ أغسطس الجاري.

مضيفا: على أن تستمر الصلوات جميع أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة حسب بيان المتحدث الإعلامي لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية امس السبت ٢ أغسطس ٢٠٢٠

وتستعد كنائس إيبارشية نجع حمادي، لإعادة الفتح الجزئي لصلوات القداسات.

وقالت الإيبارشية، في بيانٍ لها، إنه لن يسمح بحضور القداسات إلا من أُدرجت أسماؤهم في كشوفات الحجز، مضيفة أنه عند الاعتذار ضرورة الإبلاغ لإعطاء فرصة أمام الآخرين لحضور القداس الإلهي.

وتابعت: «الإلتزام بالكمامة طيلة القداسات الإلهية، بالإضافة إلى إحضار الأفراد الأدوات الخاصة بهم خلال حضور القداسات الإلهية».

كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أعلن استمرار العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي.

وقال البابا تواضروس الثاني، في بيان نشره القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن اللجنة رأت أن يقوم الأب الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر، أو فتحها تدريجيًّا مع مراعاة جميع الإجراءات الصحية، مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبصورة جدية.

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