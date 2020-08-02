7 مصابين فى تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي قبل الطريق بالطريق الصحراوي "القاهرة - الإسكندرية" بدائرة مركز شرطة وادي النطرون في محافظة البحيرة.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة المستشفي المركزي بوادي النطرون يفيد بوصول مصابين بحادث، وانتقل ضباط المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارتين ملاكي قبل الطريق الإقليمي بكيلو واحد باتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص.والمصابون هم كل من: "محمد أحمد قاسم، 24 عامًا، نور أحمد كامل، 16 عامًا، نرمين السيد زكريا، 22 عامًا، رنا أحمد كامل، 15 عامًا، تقي أحمد كامل 15 عامًا، يوسف أحمد عبدالعظيم، 16 عامًا، أنهار مصطفي أحمد، 65 عامًا"، وجميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة، وتم عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.