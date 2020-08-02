تشديد القيود لاحتواء كورونا في ولاية ملبورن بأستراليا

شددت أستراليا الأحد تدابير العزل المفروضة منذ عدة أسابيع في ملبورن ثاني مدينة في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مع فرض حظر تجول ليلي ومنع حفلات الزفاف للمرة الأولى منذ بداية وباء كوفيد-19.ورغم إعادة فرض القيود في أوائل يوليو، واصلت ملبورن تسجيل مئات الإصابات الجديدة اليومية. لذلك قررت السلطات المحلية فرض حظر تجوال من الساعة 20،00 حتى 05،00 خلال الأسابيع الستة المقبلة.وأعلن دانيال أندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا (جنوب شرق) "حالة الكارثة" الأحد مضيفًا أن عاصمة الولاية انتقلت إلى "المرحلة الرابعة" من القيود حتى 13 سبتمبر، بسبب معدلات الإصابة "غير المقبولة".وسيتاح للسكان ممارسة الرياضة لمدة ساعة واحدة في اليوم، ضمن مسافة لا تتجاوز خمسة كيلومترات عن منازلهم، اعتبارًا من مساء الأحد. ويمكن لشخص واحد فقط من كل أسرة القيام بشراء المواد الأساسية، ضمن الحدود نفسها.وبعد أسابيع قليلة من العودة إلى الدراسة، يستأنف معظم طلاب المدارس والجامعات الدراسة عبر الإنترنت اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء الخميس، بينما سيتم إغلاق دور الحضانة ومرافق الرعاية الأخرى اعتبارًا من الخميس.وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن قيود إضافية تتعلق بأماكن العمل الاثنين لافتًا إلى إمكانية وقف الأنشطة غير الضرورية.