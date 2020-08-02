«القوى العاملة»: تعيين 2332 شابا بالقاهرة في يونيو

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة 2332 شابًا، من بينهم 19 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ المسجلين من راغبي العمل بتلك المكاتب 9606 شابًا.وأضاف سعفان أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح رعاية اجتماعية لهذه الفئة المسجلين بإجمالي 110 آلاف جنيه لـ45 عاملا من خلال صرف 28 منحة مولود، و12 منحة زواج و4 منح وفاة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى منحة وفاة عامل، ومنح رعاية صحية بـ62 ألف جنيه لـ13 عاملا من خلال صرف 12 منحة لإجراء عملية جراحية كبرى، وعملية جراحية صغرى.وأوضح محمد طه، مدير المديرية في تقريره للوزير، أن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي، أن المديرية تلقت 264 شكوى، منها 30 شكوى مستوفاة، وتم إحالة 34 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 25 شكوى، وتبقى 175 شكوى تحت البحث والدراسة.وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية باستخراج 90 ترخيصًا جديدًا لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ47 أجنبيًا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تم التفتيش على 316 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.