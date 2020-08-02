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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعرف على حالة الطقس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:58 ص
جريدة الدستور
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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشرقية، شبورة مائية صباحا، و طقس مائل للحرارة معتدل على السواحل الغربية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 % .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة ، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس ، وأمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس معتدل، و على شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 23 والعظمى 39

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 26 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 33


درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 22 والعظمى 38

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 30 والعظمى 38

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 30 والعظمى 37

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 28 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 31 والعظمى 43

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 30 والعظمى 44

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 42

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 29 والعظمى 44

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 28 والعظمى 41

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 29 والعظمى 40

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 30 والعظمى 36

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 30 والعظمى 35

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