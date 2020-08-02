تعرف على حالة الطقس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشرقية، شبورة مائية صباحا، و طقس مائل للحرارة معتدل على السواحل الغربية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 % .كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة ، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس ، وأمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا.وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس معتدل، و على شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىدرجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 35درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 35درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 34درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 31درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 25 والعظمى 32درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 31درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 22 والعظمى 32درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 23 والعظمى 39درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 33درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 26 والعظمى 31درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 35درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 38درجات الحرارة فى السويس الصغرى 25 والعظمى 37درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 34درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 33درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 38درجات الحرارة فى نخل الصغرى 22 والعظمى 38درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 30 والعظمى 38درجات الحرارة فى طابا الصغرى 30 والعظمى 37درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 25 والعظمى 37درجات الحرارة فى الطور الصغرى 26 والعظمى 35درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 38درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 38درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 37درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 38درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 39درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 26 والعظمى 39درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 26 والعظمى 40درجات الحرارة فى قنا الصغرى 28 والعظمى 41درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 31 والعظمى 43درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 30 والعظمى 44درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 42درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 29 والعظمى 44درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 28 والعظمى 41درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 29 والعظمى 40درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 30 والعظمى 36درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 30 والعظمى 35