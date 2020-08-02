حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 2 أغسطس 2020

تقدم خبير الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج العذراء ليوم الأحد 2 اغسطس على النحو التالي:مهنيًا: تؤدي النصيحة المفيدة للزملاء وتشاركهم اهتمامات موحدة وتحاول حل مشاكلهم العالقة.عاطفيًا: الشريك ينتظر منك مبادرة مختلفة عما اعتاده منك لوضع الأمور في نطاقها الصحيح.صحيًا: قد تشعر بأن تراكمات الماضي بدأت تظهر اليوم، وأنك تأخرت في معالجة وضعك الصحي.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.